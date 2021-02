Am 6.2.21 fand vor der Landesaufnahmestelle in der Lörracher Str. eine Mahnwache statt, an den zwischen 100-120 Menschen teilnahmen.

Zentrale Themen war die aktuelle Situation in der LEA sowie die kommende Evaluation. Die Forderung nach einer solidarischen, dezentralen und kommunalen Unterbringung von Geflüchteten wurde daran anknüpfend gestellt.

Ihr hört die komplette Mahnwache.