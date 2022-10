Mietmoratorium, wirksamerer Sozialbonus oder doch mehr Eigentumswohungen und Mieterhöhungen?

Am Dienstag steht das Programm FSB 2030 auf der Tagesordnung des Gemeinderats. U.a. also die Finanz- und Liqiditätsplanung der Freiburger Stadtbau, sowie die Evaluation zu FSB-Mietengrenze und der sogenannte FSB-Sozialbonus. U.a. aufgrund der mangelnden Transparenz beim Sozialbündnis fordert Ralf Müller, Mieterbeirat der Freiburger Stadtbau die Absetzung des Tops von der Tagesordnung des Gemeinderats. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen fordert der Mieterbeirat zudem ein Mietmoratorium bei der Stadtbau. Wir fragten Gregor Mohlberg; Stadtrat der eine Stadt für alle Fraktion nach seiner Positionierung in Sachen Stadtbauzukunft.