Nur 31 Sozialwohnung wegen Anrechnung der Azubis auf die Sozialquote bei über 19 € je qm?

Am 25.7.23 wird nach aller Voraussicht - nach der Vordebatte im Bauauschuss am12.7.23 - das Projekt der FSB mit einem Wohnheim von 89 Appartements (überwiegend 2 Zimmer) für Auszubildende und einem qm-Preis von 19 € dazu eine Kita in der Wirthstr. Süd(17 € je Qm). Sowie in einem weiteren Gebäudeensemble - Wirthstr. Nord - 100 Wohnungen , davon 31 als sozialgebundene Wohnungen, die einen Wohnberechtigungsschein erfordern. 54 Wohnungen sollen verkauft werden.(RDL berichtete)

Die FSB will ihr Azubiheim als Betreibermodel vermarkten. Die Arbeitgeber der Azubis sollen 30 % der Miete bezuschussen - also 5,70 € während des Bestehens des Ausbildungsvertrages.

Wir sprachen mit dem Mieterbeirat der FSB im Gebiet West, Peter Beuchel zu diesem Projekt in Landwasser