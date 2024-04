„Gehört aber nicht erhört“

Der seit 13 Jahren amtierende Ministerpräsident W. Kretschmann tätigte den Ausspruch bereits während seiner ersten Amtszeit. Nach seiner ganz persönlichen Verkehrswende zu dem Land tätigen Automobilkonzernen sei dahingestellt.

Der Spruch passt aber auch vorzüglich auf die mittlerweile völlig sinnentleerten Funktionen der öffentlichen Bürgerinnen-Beteiligung in Freiburg im Zuge von Offenlagen von Bebauungsplänen. Kluge Ratschläge werden dort aus Prinzip nicht, Investoren-Wünsche aber umso häufiger berücksichtigt.

Jüngstes Beispiel die Planung der stadteigenen FSB an der Wirthstr.



Ausser vielleicht, dass um halbwegs die Übereinstimmung mit den baulandpolitischen Grundsätzen der Stadt Freiburg zu wahren – die berüchtigte 50%-Quote Sozialbindung - Stadtplaner Jerusalem sich genötigt sah, zur Zurückweisung des Vorschlages des Bürgervereins, selbst den eigenen Zurückweisungstext als falsch bezeichnen mußte: 1:30



Die Rätinnen wie Gregor Mohlberg von ESFA oder Pia Federer fanden es natürlich ganz toll, dass ein Volljährigen-Azubi-Heim mit 89 Plätzen entsteht. Zweifelsfrei – mit Ausnahme der Uni-Kliniken vielleicht – existiert ein beträchtlicher Nachholbedarf an erschwinglichen Wohnungen gerade auch für Auszubildende.

Sofern sie allerdings nach den Vertreibungen der Gärtnerinnen, Druckberufen usw. überhaupt noch nach Freiburg kommen.

1:05

0:49

Doch der Vorsitzende des Bürgerinnen- Vereins, Herr Biniarz blieb trotz aller Champus-Reden standhaft und schütte Wasser in die Spritzigkeit der alerten Planer und Räte.

3:53

Kein Wunder: denn selbst die FSB Geschäftsführerin konnte keine Entwarnung vermelden, was die Preise des AZUBI-Wohnens anging, in ihren Ausführungen zum gewählten Arbeitgebermodell der Förderung der Unterbringungskosten:

1:25

Wenn bei berechneten über 19€ Kalt-Kostenmiete je qm werden die volljährigen Auszubildenden viel Kohle in ihre 13, 30 qm-Miete stecken müssen. DA sollen sie auch noch dankbar ihrem Dienstherren sein ?

TOP-Mappe von TOP 3 der 3. Sitzung des Bau-, Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschusses vom 10.04.2024.pdf

(kmm)

Gesamtdebatte Top3 16:22