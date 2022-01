"Wenn ihr uns nicht hören wollt, dann kommen wir eben zu euch!"

NO MORE CAMPS WE WANT HOMES, so der Titel zur Kundgebung am Dienstag vor der Sitzung des Freiburger Gemeinderats. Sie setzt sich für eine Solidarity City Freiburg und für die Schließung des Landeserstaufnahmelagers ein. Am Mittwoch den 2. Februar beschäftigt sich dann der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof mit der Klage von sechs Geflüchteten gegen die Hausordnung der LEA Freiburg, die so auch in den anderen baden-württembergischen Erstaufnahmelagern gilt. Über Beides haben wir mit Ben von der Initiative LEA Watch gesprochen.