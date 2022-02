Überlastet, ungesehen, un(ter)bezahlt – Wir streiken. Unter diesem Motto ruft der feministische und Frauenstreik in diesem Jahr zum feministischen Streik auf.

Auch der Freiburger Fstreik macht mit verschiedenen Aktionsformen auf Streik sowie auf die anstehenden Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst aufmerksam. So veranstalteten sie am Montag, den 14.02. eine Wäscheleinenaktion in Weingarten, um mit Passant:innen ins Gespräch zu kommen und auf Missstände in der bezahlten sowie unbezahlten Sorgearbeit aufmerksam zu machen.

In dem Gespräch mit einem Menschen aus dem Fstreik erfahrt ihr von kommenden Aktionen und Forderungen.