Recht auf gute Pflege und Assistenz: Pflege 4.0

Wirtschaftlich mag das Konzept, das viele Pflegebetriebe derzeit fahren, erfolgreich sein, aber aus menschlicher Sicht gibt es Defizite. Das sagt Jörn Schinzler von Ich&Du Pflege.

Pflegekräfte hierzulande sind oft überlastet, haben wenig oder keine Zeit für die einzelnen Menschen, die Arbeit selbst ist oft unterbezahlt und gesellschaftlich nicht anerkannt. Der Großteil der Beschäftigten sind Frauen.

Wie wollen wir mit uns selbst und mit anderen umgehen? Jörn Schinzler stellt in seinem Workshop im Rahmen der Freiburger Aktionskonferenz am 20. Mai in der Uni, HS1010, seine Revolution in der Sorgearbeit vor.