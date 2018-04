In Berlin entführter Vietnamese wurde wahrscheinlich mit slowakischem Regierungsflugzeug nach Moskau gebracht

Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung könnte die slowakische Regierung bei der Entführung des Vietnamesen Trinh Xuan Thanh aus Berlin eine Rolle gespielt haben. Der ehemals hohe Parteifunktionär Trinh Xuan Thanh stellte im Jahr 2016 in Deutschland einen Antrag auf Asyl. Im Juli vergangenen Jahres wurde er in Berlin Tiergarten zusammen mit seiner Geliebten überfallen und in ein Auto gezerrt. Einige Tage später tauchte er in Vietnam auf und erklärte, er sei freiwillig gekommen, um sich den Gerichten zu stellen. Er wurde mittlerweile zweimal zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Wirtschaftsvergehen verurteilt.

Nach dem Bericht der Zeitung zeigen GPS-Daten eines von ihnen gemieteten Wagens, dass zwei der Hauptverdächtigen der Entführung zunächst nach Bratislava fuhren. Dort hielt sich eine hochrangige vietnamesische Delegation zusammen mit einem Minister auf, um über die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Vietnam und der Slowakei zu sprechen. Drei Tage nach der Entführung in Berlin reiste die Delegation mit einem slowakischen Regierungsflugzeug nach Moskau. Ob auch der Entführte an Bord war und wie die Reise weiterging, ist unbekannt. Der damalige slowakische Innenminister musste später im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten zurücktreten. Kuciak hatte zu mutmaßlichen Mafia-Verbindungen der Regierung recherchiert.