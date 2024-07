"Überraschung, es gibt auch Rohstoffe"- Freiburger Student im Interview zum Westsahara-Konflikt

Vor wenigen Monaten war Jan, ein Student aus Freiburg, für einige Wochen zu Besuch in einem Lager der UN in Algerien.

Der sogenannte Westsaharakonflikt war uns ist immer wieder Thema hier bei Radio Dreyeckland, nicht nur, aber auch, weil der "Konflik" zu den vielen weltweiten Konflikten zählt, die aus dem Bewusstsein vieler menschen völlig herausgefallen zu sein scheint.

Heute hören wir in der Sendereihe "AUSBRUCH- Die Antirepressionswelle" ein Gespräch mit Jan: wo liegt das hier relevante Gebiet? Worum geht es in dem sogenannten "Westsahara-Konflikt", wie waren seine ersten Eindrücke- und was möchte er weiter tragen, um auf das Schicksal der Menschen, die sort seit mehreren Generationen in Lagern leben, bekannter zu machen?