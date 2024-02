"Wo ist das denn?"

Fatma Moulay ist internationale Koordinatorin der saharauischen Jugendunion (UJSARIO) und leidenschaftliche Menschenrechtsverteidigerin. Sie hat ihr Leben dem Einsatz für die Rechte der saharauischen Flüchtlinge gewidmet.

Unser Kollege Demi hat mit Fatma Mulay ein knapp einstündiges Interview über ihre Geschichte und ihren Aktivismus geführt.

In dem Podcast „Voices of the Sahara: A Podcast Journey with Saharawi Activist Fatma Moulay“

Gibt uns Fatma tiefe Einblicke in das Leben in den saharauischen Flüchtlingslagern, die in der rauen Wüste in der Nähe der befreiten Gebiete der Westsahara und an der Grenze zu den besetzten Gebieten Marokkos liegen. Sie macht deutlich, warum die Stimmen der Saharauis dringend gehört werden müssen.

Im Folgenden hören wir einen Teil des Interviews in deutscher Übersetzung in dem es um die Enstehung des Konflikts und das Leben in den Flüchtlingslagern geht, in denen heute, nach 50 Jahren, immer noch bis zu 200.000 Menschen leben und auf die Rückkehr in ihre Heimat warten.

Ausserdem geht es darum was es heißt sich aktiv gegen die Marokanische Besatzung zu erheben und zu wehren.

Das ganze Interview und mehr zu dem Konflikt findet ihr in unserer Mediathek wenn ihr in der Suchmaske Westsahara eingebt.