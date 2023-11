"Besonders betroffen sein werden Indigene und Kleinbäuer*innen"

Aufgeschreckt vom Abreißen von Lieferketten bei der Pandemie, vom russischen Überfall auf die Ukraine und den Spannungen mit China hat die EU-Kommission mit heißer Feder einen Entwurf für ein "Critical Raw Materials Act", in etwa "Gesetz über kritische Rohstoffe" beschlossen. Michael Reckordt vom Verein PowerShift kritisiert, dass es nur noch um die Versorgung der Industrie mit rohstoffen ginge, während die Menschenrechte keine Beachtung fänden. Außerdem würde die EU den Aspekt der Vermeidung von Rohstoffen und die Möglichkeiten zum Recyclen völlig vernachlässigen. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass in der EU gerade 6 % der Weltbevölkerung leben würden, die aber 25 % der Rohstoffe verbrauchen.

