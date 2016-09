Bestechung? - Wie wurde aus dem HausbesetzerInnenzentrum am Oberrhein das brave Freiburg?

( 25. Juli 16 · Fokus Südwest) Das Kommunale Kino Freiburg zeigt derzeit den dritten Teil einer filmischen Trilogie, die sich mit Widerstandsbewegungen in Freiburg beschäftigt. In dem Film "Diogenes in Freiburg - Politische Hintergründe der Häuserkämpfe in den 70ern und 80ern" wird die damalige politische Situation mittels Zeitzeug(Innen)-Interviews und dokumentarischem Material anschaulich dargestellt.

