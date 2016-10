In ihrem Film "Diogenes in Freiburg, politische Hintergründe der Häuserkämpfe in den 70er und 80ern" gehen Bodo Kaiser und Sigi Held der Geschichte der Freiburger HausbesetzerInnenbewegung nach. Die Besprechung geht ihnen und den von ihnen interviewten Protagonisten hinterher und wirft reichlich eigenes ein. Verwendet wird auch ein kurzer Ausschnitt einer Sondersendung vonn Radio Verte Fessenheim, dem Vorgängerradio von Radio Dreyeckland.