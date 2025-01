Bildungskonzept Weingarten einstimmig verabschiedet – allerdings eindeutig unterfinanziert

Nach Vorberatung im Sozial Auschuß (18.01.25), Haupt- und Finanzauschuß (20.1.25) sowie im Ausschuß für Schule und Weiterbildung (23.1.2025) hat auch der Gemeinderat, eine mögliche Blaupause für andere Quartiere/Stadtteile (Landwasser, Brühl-Beurbarung) als Bildungskonzept Weingarten beschlossen.

Allerdings ist die Ressourcen-Ausstattung des Konzeptes in der Zeitlinie mehr als gestreckt zu betrachten. Die schon jetzt geleistete Erfahrung des Roma Büro-Konzeptes einer peer-to peer Begleitung, die im Sommer ausläuft, wird wohl in ein Loch fallen, da erst in 2029 an eine Umsetzung eines in 27/28 zu erarbeiteten Konzeptes gedacht ist. Die Übergangsbegleitung soll zwar schon, neben der Stärkung des Bildungsnetzwerkes in 2025 beim Adolf-Reichwein-Bildungs Haus implementiert werden. Es mangelt allerdings bereits an der Integration von Übergängen aus den Kitas in die Grundschule/n, was hinsichtlich der Sprachförderung – ohne finanzielle Konsequenzen - der FDP Vertreter bemängelte. Die Lernfördergruppen des Nachbarschaftswerkes sind auf die 4. und 5 Klassen beschränkt. Die Elternbegleitung soll erst im DHH 27/28 als Säule angegangen werden.

So sieht es das von finanziellen Restriktionen geprägte dezernatsübergreifende Umsetzungsstrategie der Verwaltung vor, die auf sechs Jahre gestreckt wurde. Nur der Vertreter der CDU Fraktion und Bundestagskandidat K. Schüle konnte dies Slim-Umsetzungskonzept ähnlich wie bei ihrem neuer Antreiber von Rechts auf überwiegende Zustimmung stossen. 0:20

In den Ausschüssen hatten zwar ESFA, SPD, FR4U , teilweise die Grünen den Wunsch nach mehr Tempo als im Umsetzungskonzept nach dem Verwaltungsantrag bekundet. Nur FR4U hatte dies allerdings in einem Antrag auch versucht auszubuchstabieren, diesen aber im Ältestenrat zurückgezogen. Felicia Fehlberg (FR4U):2:49



Ob tatsächlich es in den Haushaltsberatungen – auch abweichend von der Billigung des zeitlichen Umsetzungskonzeptes der Verwaltung im Gmeinderatsbeschluss - zur Beschleunigung der Umsetzungen kommt, steht bisher ziemlich in den Sternen.