Unabweisbar. Abschlußbericht bestätigt Bedarf für Queeres Juze in Freiburg

Der von Profesorin Drin Nina Wehner und Dr.des Annika Spahn von der Evangelischen Hochschule verantwortete Abschlußbericht zu den Bedarfen einem queeren Jugendzentrum - insbesondere als safe space - unterstreicht den unabweisbaren Bedarf: (Drs. KJHA-25/004) TOP 1öff der 2. KJuha v10.03.25 Queeres Juze.pdf

Sei es als Solitude oder als Teil eines queeren Zentrum. So etwas existiert in Stuttgart bereits .

Erstmalig in den Hausberatung zum DHH 23/24 von den Grünen eingebracht und mit einem Auftrag zu einer Bedarfsermittlungstudie und Konzeptstudie zur Umsetzung wurde diese Studie mit einem engagierten Team an der EFH im Verlauf Februar bis November 2024 realisiert und jetzt in der 2. Sitzung des vorgestellt [Leider wurde der Vortrag von Ratsanlage zunächst nicht übertragen und nur mit Mikro aufgenommen. Sry für mindere Audioqualität]

16:50

Die Studie umfasste eine Online Befragung an der sich 811 Personen beteilgten. Das Gros 567 entfiel auf die Altergruppe 14-21, 244 auf über 21 Jhrge sowie 31 Elternfragebögen. Die 131 Seiten umfassende Studie hatte nicht nur eine Steuerungsruppe,Runder Tisch und Begleitgruppe, sondern organisierte auch sieben Gruppendiskussionen. Sie recherchierte auch in anderen Städten zu deren Erfahrungen im Kontext offenr Kinder- und Jugendarbeit und zog aus dem Wienerbeispiel auch Konesequenzen zu einem offenen Ausschreibeprojekt, das auch die Funktion als Anlaufzentrum und Vermittlung mit Beratungsangeboten, Veranstaltungen und Gruppenangeboten umfasste.



Die lebhafte Debatte im Anschluß unterstrich die Ergebnisse und deren positive Aufnaheme auch in dem Konzept zu einer schnellen - DHH 27/28 - Umsetzung.22:18