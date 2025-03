Überplanmäßig 2024: Mehr für Unbegleitete, weniger für ukrainische Kriegsflüchtinge in der Kinder- und Jugendhilfe

Ein Anstieg in 2024 um bald 6 Millionen € bei den in Freiburg zuerst herausgefischten unbegleiteten jungen Flüchtlinge bei Erstaufnahme und den Anschlußverpflichtungen. Dafür aber beträchtlich weniger Ausgaben bei der Kinder- und Jugendhilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: rund 4,7 Millionen € als eingeplant.

Ein insgesamt höheres Haushaltsdefizit in der Vorfinanzierung, weil die vom Land zu erstattene Spitzabrechnung erst in den Haushaltslisten für die 2.Lesung am 17./18.3.25 vorgelegt werden.

Warum aber die Ausgaben für die ukrainischen Kinder- und Jugendlichen um ein knappes Drittel geringer waren als geplant? Diese Frage dürfte -im Unterschied zu den "Erträgen" aus der Spitzabrechnung- erst im Haupt- und Finanz- Ausschuß am 24.3.25 beantwortet werden. Da sie weder aus dem Kinder- und Jugend Hilfeausschuß gestellt und auch in der Vorlage noch den mündlichen Ausführungen der Leiterin des Amtes für Kinder und Jugendhilge, Frau Völkel, nicht erörtert wurden (G25/015) BESCHLUSS-VORLAGE G-25_015 Überplanmässig UKA Ukraine.pdf