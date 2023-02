Freundlich-kritische Aufnahme für Plan zu Gemeinbedarfsbebauung im Quartier Güterbahnhof Nord auch mit "öffentlichen" Wohnbedarfen

Fertig soll es frühesten 2027/28 sein: der neue Quartierstreff und der Kinder- und Jugendtreff für das hoch verdichtete Quartier Güterbahnhof Nord in Freiburg.

Die Fläche zwischen Alter Lok-Halle und Kaiserstuhlbrücke in unmittelbarer Nähe der Hauptbahnlinie soll neben der Grünflache für Artenschutzausgleich auch - so die Abwendungsvereinigung mit dem lukrativen Bahnflächen-Verwerter Aurelius - neben 3,7 Mio.€ auch ein Grundstück mit 1.300 qm für Gemeinbedarfe bestückt werden.

Bereits mit der Einbringung des Doppelhaushalt 23/24 wurde eine Planskizzen Vorlage eingebracht um die fläcvhe bis 2028 zu bebauen : Nicht nur mit den beiden Treffs, sondern auch mit auf 3-4 Geschossen auch mit wohnählicher Kleinwohnungen für die "Anschluß"-Unterbringung von flüchtlicgen für 120-160 Personen maximal.

Durchaus eine Wanderung auf der baurechtlichen klonge wie für die Verwaltung der Projektverantwortliche Herr Staible nicht nur bereits im Sozialauschuß, sondern jetzt auch im Migrationsauschuß betonte

Wie im Sozialauscshuß wie auch vom Treff mit dem Bügerverein die Verwaltung berichtete, auch im Migrationsauschuß die aufnahme der Vorlage sehr freundlich mit leicht kritischen Nachfragen.

Auch Stadtrat Schätzle von der CDU war anerkennd:

Stadträtin Schrempp (Freie Wähler) war gleichfalls von der Planlösung überzeugt und angetan: 0:39

Sie mahnte aber ein rechzeitiges wie verflochtenes Nutzungskonzept insbesondere für die Stadtquatier bezogene Dachnutzung an: 0:44

Sie als sachkundige Bürgerinnen legten neben dem Lob 0:18 zugleich die Finger in die Wunden offener Fragen. Prof. Albert Scheer thematisierte u.a. die Unschärfe der Wohnunterbringunsform 0:45 Dr Nantscha namentlich auch die Zeitachse: 0:17

Die Vorlage wird unter diversen Gesichtspunkten noch in vielen Ausschüssen des Gemeinderates - demnächst im Kinder- und Jugendausschuß - erörtert werden.

Der Abschluß wird bei Verabschiedung des Doppelhaushalt am 9.Mai 2023 sein.

(kmm)