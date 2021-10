In der 10. Gemeinderatssitzung vom 26.10. ging es neben Kleinescholz, der Freiburger Turnerschaft auch um das Thema Wagenplätze. So wurde ein Zwischenutzungskonzept für "alternative Wohnparks" beschlossen und auch gleich eine Fläche für die Wagengruppe Radlager abgesegnet. Diese dürfen in absehbarer Zeit eine Fläche in St. Georgen für 5 Jahre beziehen.

Wir konnten noch ein kurzes Interview mit Radlager nach dem Beschluss führen: 3:59