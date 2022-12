Kommt bald der Oberbürgermeister Avatar in einen Gemeinderat von elektronischen Gemeinderats- Avataren ?

0:54

Nein es war keine Ironie, kein Sarkasmus den Martin Horn unmittelbar vor seinem Gang zum Redepult zu seiner Haushaltsrede da äußerte.

Ein Oberbürgermeister der sich gerne mit der Digitalisierung schmückt, stolz auf die Nutzung von 2/3 der Beschäftigten ist, die schon die E-Akte nutzen und davon redet und dann die Öffentlichkeit darauf verweist 1291 Seiten DHH – davon knapp 900 Seiten im Haushaltentwurf selbst – im elektronischen Ratssystem nachzublättern.

Denn: für die Öffentlichkeit im Ratssaal selbst waren nur die Tische der Räte mit den Vorlagen bestückt. Inklusive der körperlichen Textform der beiden Haushaltsreden.

Wie schon eine Woche zuvor im Haupt- und Finanzauschuß als die Räte schlappe 1431 Seiten in weniger als 30 Minuten maulfaul durchwinkten.

Wäre es für die Räte nicht besser, sie würden von sich Avatare anfertigen lassen , die dann mit dem Bürgermeistern und Amtsleiterinnen in einen konstruktiv-kritische Dialog treten? Auf einem neu zu kreierenden Videoportal unter Regie des Bürgermeisteramtes.

Doch halt der Oberbürgermeister hatte zu Sitzungsschluß noch ein Leckerli parat: 1:32



Wie schön, dass dann im Januar der der Öffentlichkeit nur elektronisch zugängliche DHH23/24 am 15.1.23 in aller Abgeschiedenheit nicht-öffentlich beraten werden kann.



Die Reden:

Martin Horn, Oberbürgermeister 47:40

Stefan Breiter, Finanzbürgermeister

31:00



12. Sitzung des Gemeinderates (Einbringung DHH).pdf