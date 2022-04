The Birdcast

Eine unregelmäßige Drum&Bass-Sendung für den gemütlichen Wochenausklang am frühen Sonntagabend präsentiert und moderiert von FreeBird. Das Motto: neue Veröffentlichungen und Dubs, ältere Klassiker, mal ein Fokusthema und hin und wieder ein Guestmix und ansonsten einfach gute Musik zum Wohlfühlen.

An unregular Drum&Bass broadcast on early sunday evening hosted by FreeBird to cosily conclude the week. The motto: new releases and dubs, oldschool classics, some spotlights and guestmixes and plainly good music for the wellbeing.