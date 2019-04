Bis wir frei sind

Die Schriftstellerin Gioconda Belli (Bewohnte Frau, Tochter des Vulkans, Waslala, Mondhitze) war am 1. April zu Gast in der Uni Freiburg. Sie ist außerdem Präsidentin vom PEN Zentrum in Nicaragua. Das ist eine internationale Vereinigung, die Journalistinnen, Journalisten, Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Kampf um Meinungsfreiheit unterstützen – vor allem solche, die im Gefängnis sitzen.

Sie las bisher nicht veröffentlichte Texte und diskutierte mit dem Publikum über die aktuelle Situation in Nicaragua.

Veranstaltet vom Wiwilí-Verein, vom Arnold-Bergsträsser-Institut und von Tertulia Freiburg. Übersetzt von Lutz Kliche.