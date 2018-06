Bittersweet Classics - Southside Review

Get back...

Pünktlich zum Review des diesjährigen Southside-Festivals packt Bittersweet die Schatzkiste aus und verteilt zeitlose Radiomomente.

Es war im Juni 2006: Bewaffnet mir Mikrofon machte sich Bittersweet auf zum großen Außeneinsatz. Das Ergebnis: schockierende O-Töne, Live-Mitschnitte berauschter Festivalbesucher und eine Menge großartiger Musik. Die Originalradioshow von 2006, neu aufgenommen.

Bittersweet Classics back in 2006 mit den Southside-Headlinern, flankiert von coolen Klassikern wie The Who, Jimi Hendrix und natürlich den Beatles. Get back to where you once belonged!