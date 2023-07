Das Black Forest Institute of Art, kurz BIA, ist zugleich Kunstort und Kunstprojekt. Nachdem es 2017 gegründet wurde bietet es immer wieder Künstler*innen einen Ort um sich der kreativen Praxis zu widmen. Das BIA ist Künstler*innen-Residenz und Ausstellungsort zugleich. Am 15.07. und am Wochenende 22./23.07. finden nun wieder Ausstellungen statt. Wir sprachen mit Leon Hösl über das Black Forest Institute of Art und das anstehende Programm