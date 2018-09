Blick zurück => nach vorn! S21

Die Bürgerbewegung gegen S21 erinnert am 29.9.2018 ab 14 Uhr mit einer großen Samstagsdemo vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof zum achten Mal an den "Schwarzen Donnerstag": Beim brutalen und rechtswidrigen Polizeieinsatz gegen S21-Gegner im Stuttgarter Schlossgarten wurden am 30. September 2010 etwa 400 Demonstranten verletzt, einige davon schwer.

Michel Brandt war als Schauspielschüler im Jahr 2010 in Stuttgart und kam am 30.9.2010 zur Demo in den Schlossgarten, als die Polizei 400 Menschen mit Wasserwerfern und Schlagstücken verletzten. Dieses Ereignis des 'Schwarzen Donnerstags' hat Michel Brandt politisiert. Heute ist der 28-jährige Bundestagsabgeordneter für die Partei DIE LINKE.