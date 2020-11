Bolivien: Warten auf Gerechtigkeit. Ein Jahr nach dem Massaker von Senkata

Am 19. November 2019 kam es in Senkata, einem Stadtteil im bolivianischen El Alto zu einem folgenreichen Einsatz der Sicherheitskräfte. Rund ein Dutzend Menschen starben im Kugelhagel, als Polizei und Militärs Demonstrierende vor einem Treibstofflager vertreiben wollte. Bis heute gibt es keine umfassende Untersuchung. Das ist vor allem der schwachen Justiz geschuldet, die in Bolivien nur selten unabhängig von der jeweiligen Regierung arbeitet. So besteht auch im Falle des Massakers von Senkata die Gefahr, dass keine Gerechtigkeit gesprochen wird.