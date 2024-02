Brand im Uralt-AKW Chinon

Der französische staatliche Energie-Konzern und AKW-Betreiber EdF mußte zwei der vier in Betrieb befindlichen Atom-Reaktoren des AKW Chinon wegen einem Brand abschalten. Sie stammen aus den Jahren 1982 bis 1987. Drei noch ältere Atom-Reaktoren an diesem Standort, die in den 1960er-Jahren in Betrieb gegangen waren, wurden bereits vor 1990 stillgelegt.

Laut offiziellen Meldungen war es in den frühen Morgenstunden des Samstags, 10.02.24, zu einem Brand in einem nicht-nuklearen Bereich des AKW gekommen. Dieser sei gelöscht. Offenbar hatte sich Reaktor-Block 3 des AKW Chinon automatisch abgeschaltet. Laut EdF habe Reaktor 4, der an Nummer 3 gekoppelt ist, ebenfalls abgeschaltet werden müssen.

Die französische Atom-Aufsichtsbehörde ASN teilte mit, dass der Brand zu einem Stromausfall in der Anlage geführt habe. Dieser habe wiederum die automatische Abschaltung ausgelöst. Chinon ist eines der ältesten Atomkraftwerke Frankreichs. Viele der französischen Atom-Reaktoren haben das Alter von 25 Jahren, für das sie ursprünglich ausgelegt wurden, längst deutlich überschritten. Die insgesamt 56 französischen Atom-Reaktoren sind im Schnitt 37 Jahre alt. Immer häufiger treten Probleme durch Riß-Bildung, Korrosion und Materialermüdung auf.