Keine Renaissance - Kein Ausstieg | Remis bei Atomenergie

Stilllegungen und Inbetriebnahmen hielten sich auch im Jahr 2022 nahezu die Waage. Weder die von sämtlichen US-Präsidenten der vergangenen drei Jahrzehnte angekündigte "Renaissance der Kernenergie" noch der für das Überleben des Planeten unerläßliche Atomausstieg sind global aus den aktuellen Daten der International Atomic Energy Agency (IAEA) zu ersehen.

Im Jahr 2022 gingen demnach global lediglich insgesamt sechs neue Atom-Reaktoren ans Netz oder haben die erste Kritikalität erreicht, während fünf alte Reaktoren stillgelegt wurden. Wie schon seit langem zu beobachten ist, läßt sich privates Risiko-Kapital nirgendwo auf der Welt auf die Investition in den Bau eines Atomkraftwerks ein. Lediglich mit massiven staatlichen Subventionen - motiviert durch den Besitz Atom-Bombe - kann der Bau von Atom-Reaktoren ermöglicht werden.

Fünf aus technischer Sicht überalterte und wegen zunehmender Reparatur-Kosten unrentable Atom-Reaktoren wurden im Jahr 2022 stillgelegt - davon drei in Großbritannien und je eines in Belgien und den USA. Außer den beiden Reaktoren Hinkley Point 1 und Hinkley Point 2 ging nun auch Hunterston B-2 in Schottland endgültig vom Netz. Hunterston-A2 wurde im Jahr 1989 nach 25 Betriebsjahren stillgelegt, Hunterston-A1 1990 nach 26 Betriebsjahren, Hunterston-B1 im Jahr 2021 nach hochriskanten 45 Jahren und Hunterston-B2 nunmehr nach knapp 45 Jahren. Ebenfalls im Jahr 2021 wurden die britischen Atom-Reaktoren Dungeness B-1 und Dungeness B-2 endgültig vom Netz genommen und stillgelegt. Damit hat sich Großbritannien in zwei Jahren von insgesamt sechs Atom-Reaktoren verabschiedet. In Belgien handelte es sich um den berüchtigten Risse-Reaktor Doel-3. Im AKW Doel sind allerdings noch drei Reaktoren in Betrieb - zwei davon sind schon über 45 Jahre alt. Das US-amerikanische AKW Palisades mit nur einem Reaktor war bereits seit 1971 in Betrieb und wurde nach über 50 Jahren stillgelegt.

In China gingen im vergangenen Jahr die beiden neuen AKW-Blöcke Fuqing-6 und Hongyanhe-6 ans Netz. Block 3 des vom südkoreanischen Staatsunternehmen Kepco (Korea Electric Power Company) gebauten AKW in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Barakah-3) ging nach offiziellen Angaben 2022 in Betrieb, während jedoch die kommerzielle Strom-Produktion erst Ende Februar 2023 begann. In Südkorea ging der AKW-Block Shin-Haul-1 jetzt ans Netz. In Pakistan wurde AKW-Block Kanupp-3 in Betrieb genommen.

Mit dem Bau des EPR-Reaktors am Standort des finnischen AKW Olkiluoto wurde im August 2005 begonnen. Alle ein bis zwei Jahre mußten die veranschlagten Baukosten nach oben korrigiert werden - von ursprünglich 3,2 Milliarden Euro auf 4,5, auf 5,5, auf 6,6, auf 8,5, auf 10,5... Der Reaktor sollte bis 2009 in Betrieb gehen, doch auch der Fertigstellungstermin wurde sukzessive verschoben auf 2011, auf 2012, auf 2014, auf 2016... Die erste Kritikalität konnte nun mit über 10 Jahren Verspätung im Dezember 2021 verkündet werden. Die erste Netz-Kopplung fand im März 2022 statt und ein Jahr später im April 2023 wurde der kommerzielle Betrieb aufgenommen. Wie lange der Betrieb dauert, ist jedoch angesichts konstruktionsbedingter massiver Vibrationen im Reaktordruckbehälter und lediglich provisorischer Behelfsmaßnahmen, um diese zu mindern, derzeit völlig offen.