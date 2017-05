Britische Polizei rückt von Netzwerkthese beim Anschlag in Manchester ab

Die britische Polizei ist mittlerweile von ihrer eigenen These abgerückt wonach der Selbstmordattentäter Salman Abedi Teil eines Terrornetzwerkes in Großbritannien war. Der 22-jährige Salman Abedi hatte sich nach einem Konzert in Manchester unter jugendlichen Teilnehmern in die Luft gesprengt. Dabei starben 22 Menschen. Das jüngste Opfer war ein 8-jähriges Mädchen. Viele Menschen erlitten schwere Verletzungen. Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag. Die britische Polizei bezweifelt nun nicht die Verbindung Abedis zum IS, aber dass er einen großen Kreis von Unterstützern in Großbritannien hatte. Die meisten Teile zum Bau seiner Bombe hat Abedi nachweislich selbst gekauft. Einige Verdächtige, die ihm geholfen haben sollen, wurden mittlerweile freigelassen. Doch 11 befinden sich noch immer in Untersuchungshaft.