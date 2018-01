Brothers in Breaks Radioshow No. XXXI

Das Jahr 2018 starten wir fulminant mit einem Fingerlickin Records Special und ihr könnt uns glauben, wir hätten locker drei Bomb the Weekend Sendungen daraus basteln können...Ein Song der nicht auf FL veröffentlicht wurde hat sich in die Sendung eingeschlichen; wer es weiß, kann sich via Brothers in Breaks bei uns melden und bekommt die Sendung, die sonst leider aus Gemagründen immer nur eine Woche zum Anhören Online stehen darf;-( zugeschickt. Bis dahin tune in brothers´n´sisters bei deinem deinem Lieblingsradio Dreyeckland!