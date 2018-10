Bundestagsanhörung zu Zukunft der Uranfabriken

Die Anreicherungsanlagen laufen noch unbeschränkt in Gronau (NRW) und

Lingen (Niedersachsen). Während der Atomausstieg bis 31.12.2022 vollzogen sein soll, wurden die Zulieferer vergessen.

Am Mittwoch 17.Oktober hielten regionaler Anti-Atomkraft-Initiativen sowie der BBU (Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.) eine Mahnwache vor dem Paul-Löbe-Haus in Berlin dem eine Anhörung im Umweltausschuss des Bundestages folgte.

Kerstin Rüdek (Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow Dannenberg) über die Aktion.