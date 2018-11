burning beds

Die Themen: Atomkraft. Wir beginnen heute mit einem Beitrag über das sicherste AKW der Welt - ein Grund zu feiern...

Agrar-Wende. Ein schwerer Rückschlag für die Biolebensmittel-Branche: Der Discounter Lidl konnte mit dem Verband Bioland einen "Kooperations-Vertrag" abschließen. Was hat dies zu bedeuten und mit welchen Folgen ist in den kommenden Jahren zu rechnen?

Klima und Kohle. Wir berichten über die Aktion von 'Ende Gelände' im Braunkohle-Abbau-Gebiet Hambach.

Artenvernichtung. Leider wieder eine negative Nachricht. Esoterik in China sorgt für die weitere Dezimierung von Tigern in Asien und Nashörnern in Afrika.