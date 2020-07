burning beds

Die Themen: Im Juni hatten Atomkraft-GegnerInnen die sofortige Stilllegung des "grünen" Atomkraftwerks Neckarwestheim gefordert - nicht einmal drei Wochen später bestätigen sich nun einige der Befürchtungen... Zum Einen, was die fortlaufende Verschlechterung des technischen Zustands betrifft, zum Anderen - und dies erst nach Erstellung des Beitrags - was die skrupellose Haltung der baden-württembergischen Landesregierung betrifft. Worum geht es bei dem in der Nähe Heilbronns, rund dreißig Kilometer nördlich von Stuttgart gelegenen AKW?

Nachdem es seit einiger Zeit in Deutschland etwas ruhiger in Hinblick auf die Machenschaften der Gentech-Branche geworden ist, hat sich unsere Berichterstattung zu diesem Thema leider ein bißchen rar gemacht - diesmal gleich zwei neue Beiträge. Zum Einen können wir etwas Positives im Falle von Genmanipulationen mit Schimpansen berichten -zum Anderen leider etwas Negatives über eine neue, sehr gefährliche Entwicklung in den USA, an der ein britisches Unternehmen beteiligt ist...