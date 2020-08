burning beds

Die Themen: - Artenvernichtung - Der Begriff 'aussterben' ist streng genommen ein Euphemismus, denn anders als bei dem jüngsten Massensterben von Arten auf diesem Planeten vor 66 Millionen Jahren liegen heute menschengemachte Ursachen vor. Es muß daher ehrlicher Weise von Ausrotten statt von Ausstreben gesprochen werden.

Und die massenhafte Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten - rund hundert pro Tag - findet nicht nur etwa im Amazonas-Urwald statt, sondern wird nach wie vor auch in Europa vorangetrieben.

Und falsch ist auch diese pathetische Phrase vom Ungeziefer Mensch, das diesen Planeten befallen habe - 82 Prozent aller Menschen haben noch nie in ihrem Leben ein Flugzeug von innen gesehen.

Wir erleben beispielsweise hier in Europa gerade in Echtzeit die Ausrottung des Hamsters. Schwer zu erkennen ist allerdings, wer ihn ausrottet... Sind es etwa "wir alle"?

Oder - mal präziser gefragt: Wer profitiert in erster Linie von der industriellen Landwirtschaft? Und wer steuert hinter den Kulissen die Auswahl und die Karrieren von PolitikerInnen in allen großen Parteien, die das Fortbestehen eines menschen- und naturfeindlichen Wirtschaftssystems administratorisch absichern?

Konkretes Beispiel: Winfried Kretschmann - skrupellos sichert er den Weiterbetrieb des AKW Neckarwestheim ab. In den vergangenen Jahren haben viele Partei-PolitikerInnen von den Risiken der deutschen Atomkraftwerke abzulenken versucht, indem sie immer wieder - und ausschließlich! - von Risse-AKW an den deutschen Grenzen redeten. Wir haben hier ein Risse-AKW mitten in Baden-Württemberg - nur wenige Kilometer von Heilbronn entfernt, rund 30 Kilometer nördlich von Stuttgart. Offenbar spielt es bei jenen, die auf der Karriere-Leiter empor gestiegen sind, keine Rolle, ob sie als schwarz, rot, grün oder gelb firmieren...