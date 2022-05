burning beds

Die Themen: Auch bei uns wird zur Zeit ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit vom Krieg in der Ukraine absorbiert. Krieg ist nicht nur legalisierter Mord, sondern zugleich eine

der verheerendsten Formen der Umweltverschmutzung.

Derzeit wird in den Mainstream-Medien wiederum ein großer Teil der Energie darauf verwendet, die Friedensbewegung zu diffamieren und lächerlich zu machen. Gewaltfreiheit wird mit Nichtstun gleichgesetzt, es werden uralte konstruierte Unterscheidungen zwischen "Verantwortungsethik" und "Gesinnungsethik" ausgegraben und es zeigt sich immer wieder, daß gerade jene JournalistInnen auf der Karriereleiter aufsteigen, die sich für Pazifismus nicht im Geringsten interessieren und daher durch komplette Ahnungslosigkeit auszeichnen.

Wir berichten heute über eine gewaltfreie Aktion, die sich nicht nur gegen den Krieg richtet, sondern zugleich gegen die Ausbeutung fossiler Rohstoffe und für Klimaschutz.

In einem weiteren Beitrag zeigen wir auf, daß die Ampel-Koalition lediglich am Sonntag von Klimaschutz redet, werktags aber exakt das Gegenteil tut. Was steckt hinter dem massiven Ausbau von LNG-Terminals?

Daß es sich beim baden-württembergischen Ministerpräsidenten um einen beispielhaften Heuchler handelt, haben wir in diesem Magazin in den vergangenen elf Jahren schon des Öfteren aufgezeigt. Schon 2014 und 2015 wiesen wir anhand der Fakten nach, daß der Ausbau der Windenergie unter dem pseudo-grünen MP effektiver gebremst wird als unter seinen "schwarzen" Vorgängern. Mittlerweile liegen nun auch öffentliche Vergleichszahlen vor und es ist jetzt kaum mehr möglich, die Augen vor der Realität zu verschließen.

Und weiter zur traurigen Realität im "Ländle": Kaum irgendwo sonst wird der Weiterbetrieb eines Schottreaktors skrupelloser von der Politik gedeckt wie in Baden-Württemberg. Doch nun kommt auch noch die Justiz hinzu - der VGH in Mannheim hat Ende April ein verheerendes Urteil gefällt. Und so ist leider nicht auszuschließen, daß uns das AKW Neckarwestheim noch in den letzten Monaten vor dem 31. Dezember um die Ohren fliegt...