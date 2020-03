burning beds

Die Themen: Wird die Bio-Landwirtschaft in Deutschland gefördert? Oder ist es eher so wie bei den erneuerbaren Energien, daß zwar auf offener Bühne ein wenig Fördergelder fließen, daß aber verdeckt ein großer Aufwand betrieben wird, sie zu blockieren? Schauen wir uns einmal an, wie stark die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln wächst und ob der Flächen-Anteil der Bio-Landwirtschaft im selben Maße zunimmt. Die aktuellen statistischen Zahlen für das Jahr 2019 und die vergangenen Jahrzehnte liegen vor. Und schauen wir uns einmal an, wo Deutschland im Vergleich mit anderen europäischen Ländern liegt...

Daß die erneuerbaren Energien in Deutschland in den vergangenen Jahren immer stärker blockiert werden, läßt sich kaum leugnen. Während weltweit deren Ausbau immer schneller voranschreitet, gab es in Deutschland eine heftige Verlangsamung. Die Umstellung auf Ausschreibungen hat exakt die negativen Folgen gehabt, die Fachleute vorhergesagt haben. Warum jedoch übt der Bundesverband Windenergie BWE kaum Kritik an der destruktiven Politik der Bundesregierung? Kann es sein, daß die falschen Leute in diesem Verband das Sagen haben - Leute, die im Interesse der Kohlestrom- und Atom-Konzerne agieren? In unserem zweiten Beitrag gehen wir dieser Frage nach.

Tempolimit. Vor über dreißig Jahren gab es einmal eine Partei in Deutschland, die Tempo 100 auf Autobahnen forderte. Auch für die damals für Viele ebenso realitätsfremd geltende Forderung nach einem innerstädtischen Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde traten diese UmweltschützerInnen ein. Durch die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten immer mehr zuspitzende Klimakrise ist die Forderung nach einem Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen wieder lauter geworden. Heute erscheint eher Deutschland als Kuriosität im Vergleich zu 31 anderen europäischen Staaten. Nun liegt eine Untersuchung des Umweltbundesamtes vor, die aufzeigt, welche Klimaschutz-Wirkung ein Tempolimit hätte.

Ein weiterer Beitrag zum Thema Verkehr und Umwelt. Darin geht es um die jüngste Entwicklung des CarSharing in Deutschland. In diesem Fall haben wir weitgehend Positives zu berichten.