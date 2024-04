burning beds (Ausgabe April 2024)

Die Themen: Alle drei Beiträge drehen sich diesmal ums Thema Klima. Ganz aktuell - Montag, 8. April - früh am Morgen: In Bremen wird die Auslieferung von Mercedes-Luxus-Autos durch eine Ankett-Aktion von Klima-AktivistInnen blockiert. Diese Aktion richtet sich gegen die Blockade der Verkehrs-Wende durch die Ampel-Bundesregierung.

Samstag, 6. April - früh am Morgen um 5:30 Uhr - Das Steinkohlekraftwerk Scholven in Gelsenkirchen wird von AktivistInnen des Bündnisses 'Ende Gelände' blockiert. Was sind deren

Forderungen?

In unserem dritten Beitrag geht es um die fortschreitende globale Vernichtung unserer Urwälder. Auch hiervor dürfen wir die Augen nicht verschließen...