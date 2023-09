Sinti und Roma wurden für vogelfrei erklärt als 1498 der Reichstag in Freiburg stattgefand. Dies hatte über Jahrhunderte Konsequenzen für die Minderheit und trug dazu bei, sehr viele Mythen, Klischees und Stereotypen in der weißen sogenannten „Mehrheitsgesellschaft“ bis heute zu verhärten. Von literarischen Figuren wie Esmeralda in Victor Hugos „Der Glöckner von Notre Dame“, Carmen in der Oper von Georges Bizet bis zu Schlager aus den 60ern - wir versuchen, die Stereotypen zu dekonstruieren.