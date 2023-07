Celebrating New Wave: Kunst in Almanya

Die Reihe im Kommunalen Kino stellt das Kunstschaffen und die Erfahrung der Migration von Menschen, die in den letzten Jahren, etwa seit den Gezi-Protesten mehr oder weniger wegen der politischen Verhältnisse von der Türkei nach Deutschland gekommen sind in den Mittelpunkt. Außerdem beschäftigt sich die Reihe auch mit der Kultur von Menschen aus der Türkei, die schon länger in Deutschland leben, bzw. hier geboren sind. Eine große Zahl von Künstler*innen sind selbst bei dem Festival anwesend und sprechen über ihre Filme. Neben den Filmen gibt es auch eine Lesung (Ṣehbal Ṣenyurt Arıncı: Leben aus dem Koffer), ein Konzert mit Derya Yıldırım, eine Performance mit Candas Bas und mehr. Die Einzelheiten könnt ihr aus dem Programm des Kommunalen Kinos entnehmen. Der grandiose Auftakt war schon am Mittwoch und es dauert nur noch bis einschließlich Sonntag. Also nichts wie hin. Wenn Ihr vorher noch Zeit habt, könnt Ihr hier noch das Gespräch hören, das Radio Dreyeckland mit Martina Priessner geführt hat, die zusammen mit Neriman Bayram und Didem Yazıcı das Festival organisiert hat. Martina Priessner spricht vor allem über die Filme.

jk