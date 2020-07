Chaosradio Freiburg 0x38

Chaosradio Freiburg, auch mit aktuellen Unfällen aus der Digitalen Welt.

Diese Woche, erwähntes und vergessenes

Berliner Polizei - Mehr als 130 Datenbanken und fast 100.000 personengebundene Hinweise gespeichert

Pimeyes - netzpolitik org berichtet :

https://gesichtserkennung-stoppen.de/

https://www.heise.de/news/Edit-Policy-PimEyes-Gesichtserkennung-in-Europa-wo-bleibt-der-Aufschrei-4847531.html

https://www.wired.com/story/eva-galperin-stalkerware-kaspersky-antivirus/

DickpicsAnzeige in fünf Minuten

https://dickstinction.com/

twitter.com/evacide eva galperin gegen stalkerware mit der eff zusammen

Siehe aber auch: https://twitter.com/erdgeist/status/1284580921753182211 und https://erdgeist.org/posts/2020/gewissensbits/

Termine

"Have I Been Pwned": Nun über 10 Milliarden Einträge bei Passwort-Prüfdienst https://www.heise.de/news/Have-I-Been-Pwned-Nun-ueber-10-Milliarden-Eintraege-bei-Passwort-Pruefdienst-4847911.html https://netzpolitik.org/2020/berliner-polizei-mehr-als-130-datenbanken-und-fast-100-000-personengebundene-hinweise-gespeichert/ Parlamentarische Anfrage liefert einen Einblick in die Speicherwut und ausuferndenen Zugriff der Behörden. liste vorlesen , zumindest mal so 30-40... oder alle , sind dann auch nur 2 minuten (vielleicht im Wechsel)""" Dass PimEyes nicht ausschließlich zur Suche nach dem eigenen Bild gedacht ist, zeigt sein Geschäftsmodell, basierend auf kostenpflichtigen Premium-Funktionen, die etwa ein Sonderangebot für 100 Millionen Datenbankabfragen pro Monat enthalten. Der Datenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg, Stefan Brink, geht davon aus, dass PimEyes gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Da es sich bei biometrischen Daten um besonders schutzwürdige Informationen handelt, hätte die Firma von jeder Person in ihrer Datenbank aus 900 Millionen Gesichtern eine Einwilligung einholen müssen. Dennoch ist es möglich, dass PimEyes schon heute von europäischen Behörden genutzt wird. Der Firma ist nämlich der Coup gelungen, eine Kooperation mit dem schwedischen Unternehmen Safer Society einzugehen, das seinerseits PimEyes in seine Überwachungssoftware Paliscope integriert hat, die es Behörden zur staatlichen Überwachung oder Strafverfolgung anbietet. Auch die europäische Polizeibehörde Europol ist Kundin von Safer Society. """ auch in Deutschland ein Problem , Bahnhof Südkreuz , unzählige Bahnhöfe, Flughäfen und Grenzübergänge - einige öffentliche Plätze in Städten - auch in Freiburg wird derzeit dick in Innenstadt "Sicherheit" Videoüberwachung investiert (auch wenn das gerade noch nicht in Betrieb genommen wird) """ Das ist keine rein theoretische Gefahr: Bei den G20-Protesten in Hamburg hat die Polizei eine umfangreiche Datenbank zur automatischen Gesichtserkennung angelegt. Bei Tests der Software PimEyes durch das Investigativteam von Netzpolitik fand dieses unter anderem auch Fotos der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg bei der Teilnahme an einer Anti-Überwachungs-Demo. Das Missbrauchspotential von immer größeren, verdachtsunabhängigen Datensammlungen, die sowohl von Behörden als auch von Unternehmen zur Gesichtserkennung genutzt werden, ist also erheblich. """ auch eine jon oliver Sendung dazu - wie gewohnt auf hohem Niveau , aus US Perspektive https://www.youtube.com/watch?v=jZjmlJPJgug ab 2:07 nochmal julia reeda in dem Beitrag auf Netzpolitik """ Gesichtserkennung Stoppen! haben sich unter anderem der Chaos Computer Club, D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt (dessen Beirat ich angehöre) und Digitale Gesellschaft e.V. zusammengeschlossen, um ein Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und dessen Einsatz durch den Staat zu erreichen. """Viele Frauen erhalten im Netz Penis-Bilder – ungewollt und meist von Fremden. Mit Erotik hat das wenig zu tun und eine Straftat ist es auch. Trotzdem erstatten die Betroffenen kaum Anzeige. Eine Legal-Tech-Seite versucht, das Feld in diesem Machtkampf zu ebnen.

