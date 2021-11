Chaosradio Freiburg 0x57

Heute haben wir "gute" Geschäftsideen, finden Instagrams Datensammlung in Sachen WLANs und Bluetooth doof und sind positiv überrascht was die kommende Regierung so alles von den CCC Formulierungshilfen in den Koalitionsvertrag übernommen hat. Dazu noch ein Update in Sachen Recht auf Reparatur.

In den Kurznews freuen wir uns dass demnächst Cell Broadcast als Warnsystem in Deutschland kommen wird, Nextcloud sich mit Microsoft anlegt und Israel den Export von Cybertechniken stärker beschränkt.

Links: - Innvoative Business Ideen: https://twitter.com/HonkHase/status/1464371370167521290

- Koalitionsvertrag https://netzpolitik.org/2021/kommentar-zum-koalitionsvertrag-ampel-verspricht-staerkung-digitaler-grundrechte/

- Instagram Datensammlung https://twitter.com/mame82/status/1464230688761200644

- Recht auf Reparatur: https://www.heise.de/hintergrund/Nachhaltigkeit-Wie-die-Industrie-Reparaturen-sabotiert-6006545.html?seite=all

- Cell Broadcast: https://www.heise.de/news/Einfuehrung-von-Cell-Broadcast-bleibt-nicht-absehbar-6278134.html

- Nextcloud vs Microsoft: https://www.heise.de/news/Nextcloud-reicht-Kartellbeschwerde-gegen-Microsoft-ein-6277848.html

- NSO export: https://www.heise.de/news/Bericht-Israel-reduziert-Laenderliste-fuer-Export-eigener-Cyber-Technik-drastisch-6277301.html