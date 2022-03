Chaosradio Freiburg 0x5d

Shownotes

Hackerethik CCC

Wir haben mit Thomas vom Verein OpenBikeSensor gesprochen. Am Dienstag, 29.02.2022 findet im Strandcafe die passende Veranstaltung dazu statt: https://forum.openbikesensor.org/t/obs-repaircafe-im-strandi-freiburg/557 um eine "Anmeldung" unter https://nuudel.digitalcourage.de/9Qh2ZVVRNL3VTmlY wird gebeten. Den Rest der Sendung unterhalten wir uns über den Ukrainekrieg aber weniger geopolitisch sondern mehr aus IT Perspektive da sich der Krieg quasi in echtzeit online verfolgt werden kann. Wir raten dringenst dazu nicht den Aufrufen zum "zurück cybern" zu folgen sondern z.B. eher Fakt Checking zu betrieben oder bei Hilfsaufrufen zu helfen und ähnliches.

Die ethischen Grundsätze des Hackens – Motivation und Grenzen:

Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.

Alle Informationen müssen frei sein.

Mißtraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung.

Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung.

Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.

Computer können dein Leben zum Besseren verändern.

Mülle nicht in den Daten anderer Leute.

Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.

Die Hackerethik ist nur bedingt einheitlich definiert. Es gibt eine ursprüngliche Version aus dem Buch "Hackers" von Steven Levy (ISBN 0-440-13405-6). Unstrittig ist insofern, daß die ursprüngliche Version aus dem MIT-Eisenbahnerclub (Tech Model Railroad Club) kommt und demnach aus einer Zeit stammt, in der sich verhältnismäßig viele Leute wenige Computer teilen mußten und entsprechende Überlegungen zum Umgang miteinander und der Materie sinnvoll waren.

Die letzten beiden Punkte sind Ergänzungen des CCC aus den 1980er Jahren. Nachdem einige mehr oder weniger Durchgeknallte aus der Hackerszene bzw. aus dem Umfeld auf die Idee kamen, ihr "Hack-Knowhow" dem KGB anzubieten, gab es heftige Diskussionen, weil Geheimdienste konträr zur Förderung freier Information stehen. Aber auch Eingriffe in die Systeme fremder Betreiber wurden zunehmend als kontraproduktiv erkannt.

Um den Schutz der Privatsphäre des Einzelnen mit der Förderung von Informationsfreiheit für Informationen, welche die Öffentlichkeit betreffen, zu verbinden, wurde schließlich der bislang letzte Punkt angefügt.

Die Hackerethik befindet sich – genauso wie die übrige Welt – insofern in ständiger Weiterentwicklung und Diskussion. Dabei dürfen natürlich alle mitdenken, die sich grundsätzlich mit dieser Hackerethik anfreunden können. Bis dahin stehen die o. g. Regeln als Diskussionsgrundlage und Orientierung.

Verbesserungsvorschläge und Eingaben dazu gerne jederzeit an den Chaos Computer Club.

dazu auch : https://www.deutschlandfunk.de/32-chaos-communication-congress-themen-rund-um-die-gated-100.html

Musik:

mitmachen und feedback

https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs (3:07) Go_A - SHUM - Ukraine - Official Music Video - Eurovision 2021 https://www.youtube.com/watch?v=dq1z1rkjw-E John Lennon - Imagine

live hier oder anachronistisch im Archiv …

Chaosradio live ins RDL gehackt. Derzeit jeden 2. bis 5. Montag im Monat!