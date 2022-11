Chaosradio Freiburg 0x6f

Mitmachen und Feedback, live hier oder anachronistisch im Archiv …

Chaosradio live ins RDL gehackt. In Zukunft jeden 2. und 4. und 5. Montag ab 19h von und mit dem CCCFr - Chaos Computer Club Freiburg.

Heute widmen wir uns ausführlicher dem thema Twitter und dessen alternative Mastadon. Wir haben unseren Twitter accounbt stillgelegt, auf Mastatdon findet Ihr uns unter https://chaos.social/@cccfr Wir regen uns über die unmöglichen Verhältnisse in Bayern auf, wo Klimaaktivistinnen (auch aus dem CCC Umfeld) fast einen Monat ohne Anklage einsitzen mussten ( https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-letzte-generation-klimaaktivisten-entlassen-1.5703971 ), streifen kurz den Zero Day Schwarzmarkt - der abgeschafft gehört ( https://www.ccc.de/de/updates/2022/zero-day-schwarzmarkt-trockenlegen ) und empfehlen zum aktiven WM Boykott einen extrem langen Kicker im Strandcafe und das gute, 20 Jahre alte TV-be-gone ( https://www.tvbgone.com/shop/ ) von Hacker Mitch Altman. Das Intro wurde heute von einer Original Raumpatroullie Orion Soundtrack Schallplatte gespielt.

https://cccfr.de/twitter-archive/ Nach 13 Jahren ist Schluss. Der Chaos Computer Club Freiburg verlässt Twitter. Nach der Übernahme durch Elon Musk am 27.10.2022 wandelt sich die Plattform zunehmend in eine muffige und anstrengende Trollhöhle. Die Plattform war ihm 44 Milliarden Dollar Wert, umgerechnet 175 Euro pro Nutzerin bei angenommen 240 Mio. Nutzerinnen. Davon sehen diese natürlich nichts. Im Grunde sind die Nutzerinnen die heimlichen Twitter-Arbeiter - sie erschaffen den Wert der Plattform den dann die Werbenetzwerke abgreifen. Was Nutzerinnen allerdings spüren sind die vielen radikalen Veränderungen die mit der Übernahme einhergehen. Ein großer Teil rechtsoffener Menschen kehrt zu Twitter zurück, viele Compliance-, Moderationsstellen und IT Fachkräfte wurden entlassen oder mit völlig überzogenen Forderungen ("80 Stunden Woche oder Kündigung") massiv unter Druck gesetzt. "Musk hatt binnen weniger Stunden lange Jahre Arbeit und intensive Diskussion um Moderation und Betrieb einer der größten und einflussreichsten Social Media Plattformen der Welt einfach so weggeworfen und nebenbei Menschen- und Arbeitsrechte mit Füßen getreten." so Hackerin Franzi Nord vom CCCFr. Internetaktivisten bemängeln schon lange die toxische Diskussionskultur sowie das gnädige Hinwegsehen der Bundesregierung. Anwalt-Jun, eine Größe der Jura-Bubble* in Twitter wies unlängst darauf hin, daß es anscheinend einen Persilschein durch das BMJ mit Marco Buschmann gibt. Man ist schlicht nicht in der Lage alle Meldungen bezüglich Rechtsvertößen, Mobbing und handfesten Drohungen zu bearbeiten - weder bei Twitter, noch durch Deutsche Behörden, Polizei und Justiz. Unser Fass zum überlaufen brachten Schlussendlich die Sperrung des Crimethinc Accounts, Bekannt durch Infohefte, Kommentare und eingängigen Zeichnungen zu Graswurzelbewegungen und Machtverhältnissen in westlichen Gesellschaften (https://crimethinc.com/posters/das-pyramiden-schema-des-kapitalismus ). Twitter entstand als Werkzeug für eine Graswurzelbewegung um SMS schnell auszutauschen und Proteste zu organisieren. Crimethinc. hat am 12. November, kurz nach der Übernahme durch Elon Musk, genau daran erinnert. https://crimethinc.com/2022/10/28/the-billionaire-and-the-anarchists-tracing-twitter-from-its-roots-as-a-protest-tool-to-elon-musks-acquisition und wurde daraufhin gesperrt. Geradezu tragisch das ausgerechnet dieses Kollektiv nun auf Twitter verbannt wurde. Der CCCFr hat seit Februar 2009 über 8000 Kurznachrichten für Freiburg und die Welt hinterlassen. Wir haben einen sehr guten Austausch mit Journalisten, der Landesregierung und vielen Mitgestalterinnen unserer Gesellschaft gehabt. Viele hundert Megabyte an Mediendaten, Grafiken, kurze Videos und Nachrichten in 13 Jahren sind so entstanden. "Wir weinen Twitter keine Träne mehr nach und stellen fest das wir seit einer geraumen Zeit schon viel guten Austausch und Diskussionen nach Mastodon verlagern konnten", so Herbert Ackermann. "Gerade für Frauen und LGBTQIA+ die sich nicht 'opportun' verhalten oder lautstark auf ihre Themen aufmerksam machen, ist Twitter immer wieder die Hölle. Alternativen wie das dezentral organisierte Mastadon bieten hier eine deutlich bessere Plattform zum Austausch." führt Franziska Nord weiter aus. Den CCCFr findet man nun wie viele andere Vereine, Aktivisten, NGOs auf einer der vielen dezentral organisierten mastadon Instanzen. Unter https://chaos.social/@cccfr werden wir weiter von Unfällen aus der Digitalen Welt oder kurzweiliges aus dem Freiburger Chaos Computer Club berichten. Eine Mastadon Instanz betreibt z.B. auch der Verein freiburg.social e.V. unter https://freiburg.social, die Anmeldung steht allen offen und ist kostenfrei. -- Für Rückfragen können Sie den Vorstand im Laufe des Tages erreichen. Wir denken sie haben hier einen passenden Anlass um über die Übernahme und letztendlich die breite Abwanderung von Twitter von vielen sozialen Bewegungen in das Fediverse/Mastodon zu berichten. Links: https://cccfr.de/twitter-archive/ https://www.smart-home-fox.de/twitter-nutzer-statistiken https://en.wikipedia.org/wiki/CrimethInc. https://techxplore.com/news/2022-11-twitter-speech-eu.html https://chaos.social/@Anwalt_Jun@sueden.social/109365632747925796 https://twitter.com/Anwalt_Jun/status/1596023641275334658 https://www.youtube.com/watch?v=HirRDEEUAc8

