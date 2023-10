chaosradio Freiburg 0x88

Dennis Kniel und Florian Bausch von der ERNW Research GmbH (https://ernw-research.de/) haben Probleme in der Paketverfolgung von DHL und DPD gefunden.

Dadurch war es ihnen möglich, in kurzer Zeit an die persönlichen Daten von Paketemfpänger*innen diverser Onlineshops zu gelangen. Außerdem hatten sie so die Möglichkeit, zum Beispiel die Annahme zu verweigern. Dafür war nur das geschickte Kombinieren öffentlich verfügbarere Informationen notwendig. Dieses Gespräch erläutert die Hintergründe und erklärt die aufgedeckten Probleme. Weitere, detailiertere Informationen gibt es (auf Englisch) unter:

Der Konferenzbeitrag auf der Troopers (https://troopers.de/), der im Gespräch angesprochen wurde, ist hier verfügbar:

