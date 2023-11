chaosradio Freiburg 0x8b

Mitmachen und Feedback, live hier oder anachronistisch im Archiv …

Chaosradio live ins RDL gehackt. In Zukunft jeden 2. und 4. und 5. Montag ab 19h von und mit dem CCCFr - Chaos Computer Club Freiburg.

geplant in der Sendung

signal testet usernames, https://www.theverge.com/2023/11/9/23953603/signal-username-feature-test-phone-numbers-privacy-security-pre-beta-2024-launch

omegle is finished https://archive.ph/W7ebV

https://netzpolitik.org/bullshit-busters Spendenaufruf für Netzpolitik.org

Überwachungskameras im Westjordanland

Handy und NSO

„es gibt aktuell eine sehr deutliche Warnung davor, das neue kostenlose Outlook-Programm von Microsoft zu installieren. Hierbei riskieren Sie die Übertragung sowohl Ihrer Zugangsdaten zu Ihrem E-Mail-Postfach als auch Ihrer E-Mails an Microsoft-Server. Wir haben das Wichtigste dazu in unserem aktuellen Blogartikel zusammengefasst: https://mailbox.org/de/post/warnung-neues-outlook-sendet-passwoerter-mails-und-andere-daten-an-microsoft?nl=d "

Encrypted traffic interception on Hetzner and Linode targeting the largest Russian XMPP (Jabber) messaging service



https://grether.syndikat.org/2023/07/saniert-mit-uns-grether-ost/ Mietshäusersyndikat und Direktkredite

YouTube's adblock war is backfiring in the worst way possible https://www.theguardian.com/technology/2023/nov/11/west-bank-palestinians-surveillance-cameras-hikvision // https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/6701/2023/en/ - mehr Input dazu von Jack Rhysider in seinem Podcast: Darknet Diaries https://www.youtube.com/watch?v=q6L82zI1_D0 TL;DR: we have discovered XMPP (Jabber) instant messaging protocol encrypted TLS connection wiretapping (Man-in-the-Middle attack) of jabber.ru (aka xmpp.ru) service’s servers on Hetzner and Linode hosting providers in Germany. The attacker has issued several new TLS certificates using Let’s Encrypt service which were used to hijack encrypted STARTTLS connections on port 5222 using transparent MiTM proxy. The attack was discovered due to expiration of one of the MiTM certificates, which haven’t been reissued. There are no indications of the server breach or spoofing attacks on the network segment, quite the contrary: the traffic redirection has been configured on the hosting provider network. The wiretapping may have lasted for up to 6 months overall (90 days confirmed). We believe this is lawful interception Hetzner and Linode were forced to setup. Last update: 03 Nov 2023