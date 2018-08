ChronoChartory (heute vor 50 Jahren) Extra

Extra Sendung über Hippie-Rock im Sommer 1968:

Dabei werden die Chartnotierungen nur gestreift (Dorthe, Rita Pavone oder Tom Jones) - Ansonsten weht die musikalische Fahne der Revolution mit Jeff Beck Group, Iron Butterfly, Kaleidoscope, Zombies, Small Faces, Can, Blue Cheer, Steppenwolf, Os Mutantes, Sly & the Family Stone, Arthur Conley, Areatha Franklin, Donovan, Deep Purple and many more...

Ohne viel Gequatsche von Jo Chen