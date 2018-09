Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem September vor 50 Jahren - heute mit dem britischen Disc Jockey des Jahres, dem Wahlkampf in den USA und der längsten Auslaufrille der Beatles-Geschichte. Dazu gibt es die Hits von Steppenwolf, Max Frost & The Troopers, The 1910 Fruitgum Co., Los Pop Tops, Deep Purple, Mason Williams und der Jimi Hendrix Experience sowie die Top 3 der US-Country-Charts.