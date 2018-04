Meet The Beat am Samstag, 28. April, 20 Uhr

Wie immer am letzten Samstag im Monat: Meet The Beat '68...

Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem düsteren April vor 50 Jahren - heute mit Berichten zu den Attentaten auf Martin Luther King und Rudi Dutschke und Jim Clarks tragischem Unfalltod in Hockenheim. Dazu gibt es die Hits von Aretha Franklin, The Monkees, Gary Puckett & The Union Gap, Cliff Richard, The Zombies, Judy Driscoll und der 1910 Fruitgum Company sowie die Top 3 aus Belgien.

Und am nächsten Samstag: Ein Besuch beim Eurovision Song Contest 1968...