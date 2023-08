funkdefekt-Moderator Fabian kommt kaum zum Moderieren, hängt lieber auf Konzerten rum. Das Ergebnis: Eine konzertgewordene Sendung als Rückblick auf gefeierte Live-Acts mit überraschendem Rock- und Grooveappeal. Da müsst ihr durch, das könnt ihr.

Playlist:

A Place To Bury Strangers: Live At Death Castle

Samuel Tschudin: Melting Layers

A Place To Bury Strangers: Live At Audiotree

Parasite Jazz: Parasite Jazz

Vieux Farka Touré / Khurangbin: Ali

Vieux Farka Touré: Les Racines

Vieux Farka Touré: Live At Afro-Latino Festival Bree

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 1. September, 20 Uhr. Die nächste Büchse Buntes läuft am 23. August, 17 Uhr.

Anmerkung:

funkdefekt und Verwandtes gibt's ganz unkommerziell auf Instagram.

https://www.instagram.com/funkdefekt