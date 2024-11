COP29: Start der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan

197 Staaten und ein gemeinsames Ziel: Den Klimawandel stoppen.

Am Montag, den 11.11. hat die 29. UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan gestartet. Zwei Wochen beraten die Vertreter:innen der Staaten über weltweite Klimaziele und stimmen darüber ab, wie die globalen CO2-Emissionen in Zukunft gesenkt werden können, um die 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Hauptthemen der Konferenz werden Klimafinanzierung, Emissionshandel, der fossile Ausstieg und die konkreten nationalen Klimaziele der Teilnehmerstaaten sein.

Über den Start der COP29 unter unsicheren Bedingungen, die Forderungen von Umweltschutzorganisationen und die Kritik am Ausrichtungsland Aserbaidschan berichtet euch jetzt Anna, von Radio Dreyeckland.