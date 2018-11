Countdown Rolling Stone Park: Kettcar

Am 16.11. live in Rust mit ihrem einjähriges Album "Ich vs. Wir".

Kettcar, das sind Sänger und Gitarrist Markus Wiebusch, Bassist Reimer Busstorf, Schlagzeuger Christian Hake, Keybarder Lars Wiebusch und Gitarrist Erik Langer.

Am 10.2.12 erschien nach vier Jahren ihr viertes Studioalbum beim eigens gegründeten Label Hotel van Cleef: Es heißt „Zwischen dem Runden“. Bei ihrer Tour 2012 sprach Eva mit Erik Langer über die großen Themen, die man sich zwischen den Runden des Lebens so anschauen könnte oder sollte. Hier nochmal zum Nachhören.